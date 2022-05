Fanii CSA Steaua, reactie dura dupa mesajul lui Ludovic Orban privind dreptul FCSB de a juca in Ghencea: "A ales tabara infractorilor"

Articol de GSP - Publicat sambata, 07 mai 2022, 18:53 / Actualizat sambata, 07 mai 2022 19:29Fanii CSA Steaua au reactionat printr-un comunicat dur dupa declaratiile date de Ludovic Orban, cu privire la dreptul celor de la FCSB de a juca in Ghencea.Intr-un comunicat postat pe Facebook, fanii din AS47 se arata nemultumiti de pozitia luata de Ludovic Orban, despre care spun ca "a ales tabara infractorilor".FCSB - CFR CLUJLudovic Orban intervine hotarat in scandalul "FCSB in Ghencea": ... citeste toata stirea