Fanii lui Dinamo, mesaj emotionant in ziua in care Catalin Hildan ar fi implinit 46 de ani: "Dumnezeu a avut nevoie de un Capitan, iar noi suntem blestemati sa ne taram prin noroi"

Catalin Hildan ar fi implinit azi 46 de ani si a fost comemorat de fanii lui Dinamo.Suporterii din Peluza Catalin Hildan, care poarta numele fostului capitan al "cainilor", decedat pe teren in 2001, au postat un mesaj emotionant in memoria acestuia.DINAMOSituatia de la Dinamo, sub lupa unui lector universitar: "Doar 1% sanse de salvare"PCH, mesaj emotionant in ziua in care Catalin Hildan ar