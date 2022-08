Fanii lui Dinamo se revolta! Ovidiu Burca, luat in colimator

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 22 august 2022, 08:36 / Actualizat luni, 22 august 2022 08:47Ovidiu Burca a inceput sa fie criticat vehement de catre suporterii lui Dinamo, dupa doua esecuri in patru zile, fanii cer demisii si injura jucatorii in mediul online. Antrenorul solicita timp: "Nu pot sa repar eu toata mizeria facuta in ultimii doi ani".Dinamo a pus numeroase echipe pe harta fotbalului, pe plan intern si international, continua s-o faca, in detrimentul propriei imagini. ... citeste toata stirea