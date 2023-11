Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 19 noiembrie 2023, 14:30 / Actualizat duminica, 19 noiembrie 2023 15:18Romania s-a calificat la Campionatul European din 2024, care se va juca in Germania, gratie victoriei cu Israel de sambata seara, scor 2-1. Ianis Hagi (25 de ani) a adus victoria Romaniei cu golul marcat in minutul 63.Ianis Hagi a fost imprumutat in acest sezon de catre Rangers la Deportivo Alaves, formatie care evolueaza in prima liga spaniola.EURO 2024Edi, abia acum ... citeste toata stirea