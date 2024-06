Fanii romani ii ironizeaza pe vecinii din Ungaria * Mesajul care a devenit viral

Articol de Tudor Belivaca - Publicat duminica, 30 iunie 2024, 15:41 / Actualizat duminica, 30 iunie 2024 16:19Fanii romani au creat un banner cu un mesaj ironic la adresa vecinilor din Ungaria.Romania s-a calificat in faza eliminatorie a turneului final, pe cand maghiarii nu au reusit acest lucru. Fanii romani au facut din acest lucru punctul central al ironiei.Bannerul cuprinde un tabel in care este evidentiat faptul ca Ungaria nu are Transilvania, Muntii Carpati (maghiarii au 4% din ... citește toată știrea