Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 02 august 2023, 10:30 / Actualizat miercuri, 02 august 2023 11:20Asociatia Stelistilor 47 (AS 47), grupare de fani apropiata de CSA Steaua Bucuresti, a comentat in termeni duri propunerea facuta marti de Andrei Vochin, consilierul presedintelui FRF, Razvan Burleanu, de a redenumi stadionul din Ghencea in functie de echipa care evolueaza acolo, pe modelul de afara. Acesta a dat ca exemple stadioanele din Milano, impartit de AC Milan si Inter, respectiv ... citeste toata stirea