Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 09 mai 2023, 12:00 / Actualizat marti, 09 mai 2023 13:08Florinel Coman e cel mai bun jucator de la FCSB in acest play-off. Extrema in varsta de 25 de ani a contribuit decisiv la peste jumatate din punctele si golurile ros-albastrilor, care raman cu sanse la campionat datorita "septarului" din stanga atacului."Jucatorul lunii aprilie" in Ancheta GSP, Coman confirma revenirea de forma. Tocmai a livrat doua pase decisive in victoria obtinuta aseara ... citeste toata stirea