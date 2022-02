Farul a dat lovitura! * Fotbalistul adus de Hagi spusese zilele trecute ca vrea la FCSB

Articol de GSP - Publicat joi, 03 februarie 2022, 12:48 / Actualizat joi, 03 februarie 2022 13:25Gabi Iancu (28 de ani) a semnat cu Farul Constanta. Atacantul se intoarce la echipa lui Gica Hagi, dupa un an.Fostul campion cu Viitorul se intoarce astfel in Liga 1, dupa ce in urma cu un an se transfera in Rusia, la echipa Akhmat Groznii.DINAMODinamo si-a adus fundas central! "Cainii" l-au prezentat azi pe jucatorul care nu a mai evoluat din august 2021!Gabi Iancu s-a intors la Farul: "E ... citeste toata stirea