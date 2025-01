Farul a invins vicecampioana Bulgariei! * Baietii lui Gica Hagi au trecut la limita de Cerno More Varna, intr-un amical disputat cu portile inchise

Articol de Ionut Coman - Publicat sambata, 11 ianuarie 2025, 20:09 / Actualizat sambata, 11 ianuarie 2025 20:16Primul si singurul amical al baietilor lui Gica Hagi in perioada de pregatire s-a disputat departe de privirile fanilor. Managerul tehnic al Farului a preferat sa inchida portile bazei sportive a Academiei Hagi de la Ovidiu la duelul cu bulgarii de la Cerno More Varna.Pe unul dintre terenurile secundare, Farul Constanta s-a impus in fata vicecampioanei Bulgariei si ocupantei ... citește toată știrea