Farul ataca Dinamo cu un fundas-golgheter in varsta de 37 de ani: "Nu mi s-a intamplat in intreaga cariera"

Articol de Ionut Coman - Publicat luni, 12 februarie 2024, 14:37 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 16:25Neinvinsa in acest an, Farul Constanta are probleme in ofensiva inaintea meciului cu Dinamo Bucuresti, diseara, de la ora 20:00.Managerul tehnic Gica Hagi nu poate miza pe Louis Munteanu, suspendat pentru cumul de cartonase galbene, si Narek Grigoryan, accidentat. Pe teren se va afla insa golgheterul-surpriza al alb-albastrilor.SITUAEsIEImagini socante cu "Dodel" Tanase * Intins pe ... citește toată știrea