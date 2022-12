Farul e dispusa sa renunte la omul-cheie: "Sa faca un an senzational si sa curga ofertele"

Articol de GSP - Publicat luni, 26 decembrie 2022, 11:05 / Actualizat luni, 26 decembrie 2022 11:14Atacantul Denis Alibec (31 de ani) a renascut la Farul, sub comanda lui Gica Hagi, iar clubul din Constanta ar fi gata sa renunte la el, in vara.Venit la inceputul sezonului, gratis, Denis Alibec a reusit 9 goluri si 4 pase decisive in 16 etape, fiind esential in victoriile Farului, echipa ce a incheiat anul pe primul loc.FCSB"Ma apropii de final". Dupa 30 de ani, MM Stoica e gata sa puna ... citeste toata stirea