Favorita la titlul de campioana a SuperLigii, in viziunea lui Florin Raducioiu: "Cred in forta si in fantezia lor"

Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 24 octombrie 2022, 11:59 / Actualizat luni, 24 octombrie 2022 14:20Florin Raducioiu (52 de ani), component al "Generatiei de Aur" a comentat lupta la titlu din SuperLiga.Fostul international nu crede ca CFR Cluj, campioana ultimelor 5 sezoane, va reusi sa se impuna si in acest an in cursa pentru titlu.U Cluj - CFR Cluj 1-2Tirada lui Eugen Neagoe la adresa arbitrajului: "Chiar suntem fraieri cu totii? Sa nu ne ia la misto!"Florin Raducioiu: "Cred in ... citeste toata stirea