Faza din Buzau - CFR Cluj care l-a bulversat pe Neagoe: "Nu stiu cum a reusit"

Articol de Maria Olteanu, Romeo Ene - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024 23:54 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 23:59Gloria Buzau a pierdut duelul de pe teren propriu, scor 0-1, cu CFR Cluj, in etapa a 15-a din Superliga. La finalul partidei, Eugen Neagoe s-a aratat dezamagit de rezultat, sustinand ca echipa sa a fost superioara, in timp ce adversarii nu au avut nicio sansa importanta, pe langa momentul speculat la gol.Neagoe a mai spus ca in acest moment echipa sa ar fi meritat sa fie ... citește toată știrea