FC Arges, 7 meciuri consecutive fara infrangere * Cum arata clasamentul din Liga 2 acum

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat joi, 28 noiembrie 2024, 19:01 / Actualizat joi, 28 noiembrie 2024 19:01FC Arges a reusit doar o remiza, scor 0-0, in deplasarea de la Piatra Neamt, cu Ceahlaul. Pitestenii se afla acum pe locul 5 in Liga 2, la 10 puncte in spatele liderului Csikszereda, care are 2 meciuri mai putine disputate. Ceahlaul a urcat pe locul 8, cu 22 de puncte obtinute in 14 meciuri.Etapa a 15-a din Liga 2 va continua sambata, cand se vor disputa 7 meciuri. Duminica vor ... citește toată știrea