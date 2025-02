FC Arges a renuntat la doi dintre cei mai experimentati fotbalisti din lot * 4 transferuri pana acum

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 01 februarie 2025, 18:20 / Actualizat sambata, 01 februarie 2025 18:51FC Arges, una dintre candidatele la promovare din liga secunda, in prezent pe 6 in clasamentul din Liga 2, a renuntat la doi dintre fotbalistii cu experienta din lot, atacantul Valentin Buhacianu si mijlocasul Petrisor Petrescu.Argesul, care forteaza in 2025 revenirea pe prima scena, s-a despartit iarna aceasta la doi dintre fotbalistii experimentati din lot, Valentin Buhacianu si ... citește toată știrea