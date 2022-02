FC Arges continua sa se intareasca: cine e ultimul venit + Argesenii l-au prezentat oficial si pe George Ganea

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 07 februarie 2022, 18:15 / Actualizat luni, 07 februarie 2022 19:10FC Arges este activa pe piata transferurilor la inceputul acestui an. Dupa ce au reusit sa obtina semnatura lui George Ganea, care vine sub forma de imprumut de la Farul, oficialii argeseni l-au convins si pe liberianul Emmanuel Ernest (21 de ani) sa se alature echipei antrenate de Andrei Prepelita.Noul transfer din Trivale a evoluat ultima data in divizia secunda, la Ripensia ... citeste toata stirea