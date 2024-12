FC Arges - FC Botosani 0-3. Ce spun Bogdan Andone si Liviu Ciobotariu, dupa duelul din Cupa: "Asta ne-a costat"

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 04 decembrie 2024, 18:51 / Actualizat miercuri, 04 decembrie 2024 18:57Antrenorii Bogdan Andone si Liviu Ciobotariu au oferit cate o prima reactie dupa meciul din Cupa Romaniei dintre FC Arges - FC Botosani, scor 0-3.FC Botosani s-a impus categoric in Cupa Romaniei in meciul cu FC Arges, scor 3-0. Acum moldovenii sunt pe locul 2 in grupa A cu trei puncte, iar pitestenii sunt pe pozitia 5 cu un punct.METALUL BUZAU - DINAMOMetalul Buzau - Dinamo ... citește toată știrea