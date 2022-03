FC Arges - FCSB 2-3. Florin Tanase acuza ca a fost agresat la vestiare * Plangere la politie: "A venit sa ma loveasca! Unii oameni sunt limitati"

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 martie 2022, 22:54 / Actualizat duminica, 20 martie 2022 23:01FCSB s-a impus dramatic in deplasarea cu FC Arges, scor 3-2, cu un gol marcat la ultima faza de Andrei Dumiter. Dupa meci, Florin Tanase a sustinut ca ar fi fost agresat de preparatorul fizic al clubului pitestean, George Neagu.Florin Tanase a fost in centrul atentiei la Pitesti. A deschis scorul in minutul 39, a transformat un penalty in minutul 56 si a fost victima lui Ionut Serban in ... citeste toata stirea