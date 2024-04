FC Bihor, condusa pe traseele Ligii 3 de un fost fotbalist golgheter! Soferul oradenilor are un vis maret: "Dupa ce noul stadion va intra in circuitul fotbalistic, sa mergem cu echipa in cupele europene"

Aflata in al doilea sezon de Liga 3 in care activeaza sub denumirea de FC Bihor, echipa municipiului Oradea defileaza catre Liga 2, in acest moment fiind singura formatie neinvinsa in editia 2023-2024 de campionat. In cele 19 meciuri desfasurate in sezonul regular si play-off a obtinut 49 de puncte prin castigarea a 15 jocuri si terminarea la egalitate a patru dintre ele.Mai putin stiut despre trupa antrenata de Florin Farcas este faptul ca pe traseele Ligii 3 circula cu un autocar ... citește toată știrea