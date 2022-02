FC Botosani a facut un nou transfer * Atacant cu meciuri in Serie A, adus de Marius Croitoru la moldoveni

Articol de GSP - Publicat marti, 15 februarie 2022, 14:36 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 15:22FC Botosani l-a luat pe Sergej Grubac (21 de ani), fostul atacant al celor de la Chievo Verona."Bine ai venit, Sergej Grubac! Atacantul in varsta de 21 de ani, Sergej Grubac a semnat cu FC Botosani si va juca sub culorile ros-alb-albastre pentru urmatorii doi ani si jumatate. Jucatorul de origine sarba a facut junioratul in Cipru la Apoel Nicosia, iar ultimii trei ani a evoluat in Italia la ... citeste toata stirea