FC Botosani, cea mai activa in mercato: 6 mutari anuntate in ultimele 24 de ore

Articol de GSP - Publicat sambata, 07 ianuarie 2023, 11:33 / Actualizat sambata, 07 ianuarie 2023 11:43FC Botosani a renuntat la Shaquill Sno (27 de ani), Marian Obedeanu (22), Yacouba Sylla (32) si Elad Shahaf (24). In schimb, i-a transferat pe mijlocasii Eduard Florescu (25) si George Dragomir (19).FC Botosani, locul 13 in Superliga, este cea mai activa echipa din campionatul romanesc in acest mercato.In ultimele 24 de ore, moldovenii au dat afara 4 jucatori si au adus 2, pe mijlocasii ... citeste toata stirea