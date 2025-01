FC Botosani se desparte de 4 fotbalisti * Unul a transmis un mesaj enigmatic: "Din motive independente de vointa mea"

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 05 ianuarie 2025 23:35 / Actualizat duminica, 05 ianuarie 2025 23:51FC Botosani, ocupanta locului 15 in Superliga, a reusit un comeback spectaculos in aceasta fereastra de transferuri, readucandu-l in Moldova pe fostul capitan, Enriko Papa (31 de ani). In acelasi timp, formatia botosaneana este aproape de a se desparti de 4 fotbalisti.Primul nume care pleaca din Moldova la inceputul acestui an este Chapi Romano (26 de ani), fotbalist care a ... citește toată știrea