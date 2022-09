FC Brasov a chinuit surpriza primei ligi, FC Hermannstadt, chiar daca a jucat 75 de minute in inferioritate! Mutiu i-a dus pe sibieni in grupele Cupei Romaniei

Desi evolueaza in prima liga si a jucat mai bine de 75 de minute in superioritate numerica pe stadionul Tineretului, FC Hermannstadt s-a calificat in grupele Cupei Romaniei in urma "loteriei" penalty-urilor in meciul cu divizionara secunda FC Brasov.Sibienii au beneficiat si de un penalty controversat prin care au egalat, dar si de alte faze gandite in favoarea lor de catre arbitrul Ovidiu Robu.Milcho Angelov a deschis scorulFC Hermanstadt s-a calificat in grupele Cupei Romaniei dupa ce a ... citeste toata stirea