FC Brasov a defilat cu CSC Dumbravita pe Tineretului si a obtinut cel mai clar succes in acest sezon

FC Brasov a avut in fata echipei CSC Dumbravita poate cel mai usor meci din acest sezon de Liga 2. Rezultatul spune totul, trupa lui Dan Alexa impunandu-se cu 4-0 si obtinand cel mai clar succes in aceasta editie de campionat. In schimb, echipa lui Cosmin Stan a suferit cel mai drastic esec in liga secunda.Bulgarul Milcho Angelov si "turcul" Alexandru Saim Tudor au reusit cate doua goluri in aceeasta partida penultima a etapei a 12-a.Etapa a inceput de joi, cu meciul Dinamo - CSM Slatina, ... citeste toata stirea