Dragos David (55 de ani) este noul presedinte executiv al FC Brasov, club a carui echipa de seniori a fost retrogradata in aceasta vara din Liga 2 dupa ce nu a indeplinit conditiile minime de participare pentru al treilea sezon la rand in competitia in care, sportiv, isi obtinuse acest drept.Echipa nu va continua nici in Liga 3, iar clubul, cel putin un an, isi va mentine activitatea doar cu Academia, ulterior urmand a se contopi cu SR Brasov, caruia i se va acorda brandul FC Brasov de catre ... citeste toata stirea