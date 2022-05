FC Brasov, depunctata de FRF! Clubul are si interzis la transferuri! "Am incercat sa ne intelegem omeneste. Nu ne-au bagat in seama"

Chiar inaintea mansei tur a barajului de mentinere in Liga 2 cu Poli Timisoara, programata in orasul din vestul tarii, FC Brasov a mai incasat o lovitura in acest sezon.In sedinta de miercuri, 11 mai, a Comisiei de Disciplina si Etica a FRF, FC Brasov a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori, dar si o depunctare de doua puncte in clasamentul play-out-ului Ligii 2.Calificarea la acest baraj nu este insa amenintata, fiindca Unirea Constanta avea mai ... citeste toata stirea