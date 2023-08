La o zi dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a respins apelul depus de FC Brasov impotriva Federatiei Romane de Fotbal, clubul brasovean retrogradat in Liga 3 din cauza faptului ca nu a indeplinit conditiile minime de continuare in Liga 2 a reactionat printr-un comunicat de presa.Conducerea FC Brasov, invitata sa demisioneze dupa ce clubul nu a indeplinit conditiile minime de continuare in Liga 2Primele masuri luate de sefii clubului finantat de municipalitate pentru ... citeste toata stirea