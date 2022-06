FC Brasov si-a gasit presedinte, pe directorul sportiv de la FC Buzau. Primarul Allen Coliban transmitea de curand ca e in cautare de "profesionisti, nu povestitori"

Dupa indelungi cautari, Sebastian Badulescu, consilier local al Municipiului Brasov si membru in Adunarea Generala a Asociatilor FC Brasov a gasit un inlocuitor pentru presedintele Ioan Marginean (61 de ani), caruia ii expira contractul si nu a mai fost dorit in continuare, dupa un sezon dezastruos.Alesul pe placul primarului Allen Coliban este Marin Mitran (54 de ani), directorul sportiv la FC Buzau in sezonul recent incheiat."Am ajuns la un acord cu Marin Mitran. Sper sa fie o alegere buna ... citeste toata stirea