FC Brasov, un punct in prelungiri cu Minaur! Dan Alexa, suparat pe jocul echipei si furios pe arbitraj: "Am avut doua penalty-uri neacordate"

FC Brasov a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat pe teren propriu cu Minaur Baia Mare, cu un gol marcat in prelungiri, la ultima faza, de Eduard Lambrinoc!Dan Alexa a facut trei schimbari in primul 11 fata de meciul din prima etapa cu CS Comunal Selimbar (scor 0-1). Astfel, Jovanovic, Dan Spataru si Chica-Rosa au intrat in primul 11, iar Burlacu, Marc si Lambrinoc au fost trimisi pe banca.Cu goluri marcate in prelungiri, FC Brasov si Minaur au terminat meciul la ... citeste toata stirea