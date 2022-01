FC Buzau a castigat batalia pentru Mihai Neicutescu! Fostul atacant al lui Dinamo a semnat, dar sub comanda lui Cristian Pustai au mai ajuns doi jucatori: un fotbalist cu peste 120 de meciuri in Liga 2 si un sud-american

FC Buzau a mai facut trei achizitii, pe care le-a anuntat oficial in urma unui comunicat legat de lotul pe care il are Cristian Pustai la dispozitie in primele zile ulterioare reunirii. Toti sunt atacanti: Dorin Burlacu (29 de ani, fost la Aerostar Bacau), Mihai Neicutescu (23 de ani, fost la Dinamo) si Gonzalo Latorre (25 de ani, fost la Cerro Largo FC - Uruguay).FC Buzau a castigat batalia pentru Mihai NeicutescuDe departe, cel mai important nume este Mihai Neicutescu, care a parasit Dinamo ... citeste toata stirea