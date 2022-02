FC Buzau a facut scor cu Poli Iasi, intr-un meci amical! Costel Enache, eliminat pentru proteste, a vrut sa scoata echipa de pe teren dupa primul gol marcat de gazde

FC Buzau a surclasat-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 4-1 (1-0), astazi, 16 februarie, intr-un meci amical disputat pe stadionul Gloria din Buzau.Pentru echipa lui Cristian Pustai, clasata pe locul 5 in Liga 2, cu 28 de puncte dupa 16 meciuri, au marcat prin Serges Ekollo (minutul 7), Cristian Ciobanu (61), Alin Manea (65) si Dorin Burlacu (77), in timp ce golul formatiei situate pe locul 12 in acelasi campionat, cu 21 de puncte, a fost reusit de noua achizitie Christ Kouadio (56).Gol cu ... citeste toata stirea