FC Buzau va juca in noul sezon sub numele de Gloria Buzau, insa nu vrea sa fie asociata cu trecutul acestui brand

FC Buzau, echipa care in vara trecuta cesiona locul in Liga 2 de la SCM Gloria Buzau, va evolua cel putin in noul sezon al esalonului secund sub denumirea de la Gloria Buzau, dupa ce Comitetul Executiv al FRF a aprobat acest lucru in sedinta din data de 29 iunie 2022.Conducerea clubului din Crang nu vrea ca noua Gloria Buzau sa fie asociata cu ultima Gloria Buzau si spune prin presedintele ei, Auras Brasoveanu, intr-o discutie cu redactorul Liga2.ro, ca echipa din Liga 2 va activa in noul ... citeste toata stirea