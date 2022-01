FC Hermannstadt a invins la limita Unirea Dej intr-un amical disputat la Floresti. Concluziile trase de Marius Maldarasanu si Dragos Militaru si primele declaratii ale lui Gabriel Serban in tricoul sibienilor

FC Hermannstadt si Unirea Dej, ocupantele locurilor 2, respectiv 10 in Liga 2 dupa 16 etape, cu o diferenta de 13 puncte intre ele, s-au intalnit sambata dupa amiaza la Floresti, in judetul Cluj, pentru un amical, primul pentru ambele echipe in aceasta perioada de pregatire de iarna pe care au inceput-o de doua saptamani.Sibienii s-au impus la limita, cu scorul de 1-0, dupa ce au marcat prin mijlocasul Silviu Balaure in minutul 29.Maldarasanu a utilizat toate cinci noutatile, Militaru nu i-a ... citeste toata stirea