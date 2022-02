FC Hermannstadt a terminat cantonamentul din Turcia cu doua victorii si doua egaluri obtinute in meciurile amicale. Concluziile lui Marius Maldarasanu | VIDEO

FC Hermannstadt se intoarce astazi, 11 februarie, din stagiul de pregatire din Turcia, unde plecase in data de 28 ianuarie. Trupa sibiana a disputat in aceasta perioada patru meciuri amicale, in care a obtinut doua victorii si doua remize. In acest timp, ocupanta locului 2 in Liga 2 dupa 16 etape a anuntat oficial inca o achizitie, a sasea din aceasta iarna, polivalentul Alexandru Tudor Negrea, ultima data fost la Sportul Simleu Silvaniei, in Liga 3.1-1 cu Vardar Skopje, cu Buhacianu inscriind ... citeste toata stirea