FC Hermannstadt, la un punct de revenirea in Liga 1 dupa victoria cu "U" Cluj. "Mieluseii" veniti la taiere pe Cluj Arena i-au surprins pe "studenti"

FC Hermannstadt a obtinut cea mai importanta victorie din acest sezon, 2-1 cu "U" Cluj, sub Feleac, si are nevoie de (cel putin) o remiza in ultima etapa, la Medias, cu Steaua, pentru a se intoarce pe prima scena.Jucatorii lui Maldarasanu erau probabil vazuti ca niste mielusei veniti la taiereClujenii au pus sampania la rece, cu siguranta, inaintea meciului cu FC Hermannstadt, dupa modelul celor de la Petrolul, care isi asigurasera promovarea cu o zi mai devreme dupa 2-0 cu Concordia Chiajna. ... citeste toata stirea