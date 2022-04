FC Hermannstadt - "U" Cluj se joaca ACUM. Golgheterul sibienilor e in continuare pe banca. Ely Fernandes nu e in primul "11" ales de Lincar

FC Hermannstadt si Universitatea Cluj joaca in aceasta seara, de la ora 19:00, la Medias, pe stadionul Gaz Metan, in incheierea etapei a 4-a a play-off-ului Ligii 2. Sibienii au un punct in fata clujenilor inaintea meciului tur direct din aceasta grupa de promovare.Etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 2 a debutat sambata dupa-masa cu meciul dintre Concordia Chiajna si Petrolul, ploiestenii impunandu-se cu 1-0. Duminica a avut loc al doilea joc al rundei, intre Unirea Slobozia si Steaua, incheiat ... citeste toata stirea