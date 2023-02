FC Voluntari i-a decis soarta lui Ciobotariu, fara punct castigat in ultimele 4 etape

Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 13 februarie 2023, 15:59 / Actualizat luni, 13 februarie 2023 16:00Bogdan Balanescu, directorul general al celor de la FC Voluntari, sustine ca nu se pune problema ca postul lui Liviu Ciobotariu sa fie in pericol.Dupa 4 esecuri in ultime 4 etape, 1-2 cu U Cluj, 0-1 cu CFR, 1-4 cu Rapid si 1-2 cu FCSB, Balanescu inca are incredere in capacitatea lui Ciobotariu de a redresa corabia.FC VOLUNTARI - FCSB 1-2Edjouma, mesaj la miezul noptii dupa ... citeste toata stirea