FC Voluntari, prima victorie cu Mihai Iosif pe banca

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 13:55 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 16:06FC Voluntari a castigat primul meci din mandatul lui Mihai Iosif, o partida amicala in cantonamentul din Antalya, impotriva celor de la Makedonija GP, scor 1-0.FC Voluntari este in cantonament in Antalya in aceasta perioada. Marti, echipa pregatita de Mita Iosif a intalnit-o pe Makedonija GP, echipa din liga 2 din Macedonia de Nord, intr-un meci de pregatire. Carnat a fost cel ... citește toată știrea