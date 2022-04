FC Voluntari se pregateste pentru cupele europene * Planuri importante anuntate de conducere

Articol de Ionel Lutan - Publicat duminica, 10 aprilie 2022, 16:01 / Actualizat duminica, 10 aprilie 2022 16:11FC Voluntari se pregateste pentru o eventuala calificare in preliminariile Conference League si anunta lucrari la arena "Anghel Iordanescu" si la baza de antrenament.FC Voluntari s-a calificat in premiera in play-off-ul din Liga 1 si este angrenata si in semifinalele Cupei Romaniei. Liviu Ciobotariu merge la doua capete in tentativa de a califica echipa in cupele europene. ... citeste toata stirea