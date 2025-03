FC Voluntari si-a definitivat lotul cu un mijlocas nascut in Spania si cu cetatenie din Nicaragua si Norvegia

Au trecut deja primele doua etape de Liga 2 din 2025, mai sunt de disputat inca doua pana la finalul sezonului regular, iar FC Voluntari, una dintre pretendentele la locurile calificabile in play-off, continua sa faca achizitii.Ilfovenii, clasati pe locul 6, ultimul care duce in grupa de promovare, au anuntat, miercuri, 5 martie 2025, au anuntat ca si-au definitivat lotul pentru acest sezon prin aducerea mijlocasului Matias Belli Moldskred, un mijlocas nascut in Spania, la Madrid, dar care are ... citește toată știrea