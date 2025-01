FC Voluntari surprinde si la inceput de an! Mihai Iosif, noul antrenor principal

FC Voluntari a hotarat sa numeasca un nou antrenor principal! Gigi Netoiu, omul care decide de cateva luni la formatia din judetul Ilfov si care isi doreste promovarea la finalul sezonului de Liga 2, a anuntat ca noul sef al bancii tehnice este Mihai Iosif (50 de ani). Acesta era liber de contract de nici o luna, dupa ce a fost dat afara de la formatia din Liga 3 ACS FC Dinamo.E surprinzatoare numirea lui Iosif, in conditiile in care ultima experienta a acestuia a fost una ratata, tocmai in ... citește toată știrea