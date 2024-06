FCSB a aflat cand va juca meciurile cu Virtus! Unde se joaca meciul tur

Articol de Tudor Belivaca - Publicat luni, 24 iunie 2024, 18:10 / Actualizat luni, 24 iunie 2024 18:22FCSB, campioana Romaniei, va infrunta in primul tur preliminar al Champions League campioana din San Marino, Virtus.UEFA a anuntat datele oficiale ale meciurilor dintre cele doua echipe. Primul tur preliminar se joaca in format tur-retur, iar Virtus va fi prima data gazda.Meciul tur in deplasare pentru FCSBFCSB va disputa primul meci in San Marino pe 9 iulie de la ora 22.00, iar returul ... citește toată știrea