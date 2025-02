FCSB a cedat "pe datorie" doi fotbalisti in SuperLiga! * Dinamo a intrat pe fir: "Luam noi atacantul si preluam datoria"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 12 februarie 2025, 15:00 / Actualizat miercuri, 12 februarie 2025 15:56Hermannstadt are o datorie neachitata catre FCSB, in valoare de 500.000 Euro, pentru ca sibienii n-au avut posibilitatea financiara sa plateasca pentru transferurile lui Ianis Stoica (22 de ani, atacant) si Nana Antwi (24, fundas dreapta).In ultimul an, FCSB a cedat doi fotbalisti la Sibiu: mai intai pe Stoica, definitiv (februarie 2024), apoi pe Antwi (septembrie 2024), ... citește toată știrea