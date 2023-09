Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 21 septembrie 2023, 07:28 / Actualizat joi, 21 septembrie 2023 07:28Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a dezvaluit ca Aissa Ladiouni (26 de ani), mijlocasul tunisian al celor de la Union Berlin, a fost aproape sa semneze cu formatia ros-albastra in urma cu cativa ani.Aissa Laidouni a jucat in Superliga pentru FC Voluntari, care il adusese de la echipa secunda a celor de la Angers. Tunisianul a evoluat in Romania in perioada ... citeste toata stirea