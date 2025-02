FCSB a oficializat astazi ultimele achizitii, Becali exulta: "Cele mai tari transferuri de cand sunt in fotbal!"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 11 februarie 2025, 12:44 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 13:16Cei de la FCSB au oficializat astazi cele doua transferuri pe care le-au facut in ultima zi de mercato. Este vorba de atacantul Jordan Gele (32 de ani), de la Slobozia, si fundasul Ionut Cercel (18), de la Farul.Jordan Gele a ajuns in cele din urma la FCSB, chiar daca transferul parea intrat in impas chiar in ultimele ore de mercato. Becali a platit 300.000 de euro in schimbul ... citește toată știrea