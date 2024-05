FCSB a primit motivarea Curtii de Apel si a luat prima decizie

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 17 mai 2024, 18:29 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 18:29FCSB a schimbat descrierea paginii sale de Facebook, urmare a motivarii transmise de Curtea de Apel in procesul privind palmaresul Stelei.Curtea de Apel Bucuresti a transmis motivarea deciziei din octombrie 2023, care preciza ca CSA Steaua ramane cu palmaresul din perioada 1947-1998. Iar clubul din Ghencea, activ in acest moment in liga secunda, a iesit astazi cu un atac la adresa FCSB, ... citește toată știrea