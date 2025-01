FCSB a pus in vanzare biletele pentru urmatorul meci de pe teren propriu, dupa "socul" cu United * Preturi de la 30 la 250 de lei

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 27 ianuarie 2025, 18:16 / Actualizat luni, 27 ianuarie 2025 18:16FCSB, campioana Romaniei, joaca la mijlocul acestei saptamani cu Manchester United, in Europa League, joi, de la ora 22:00, iar trei zile mai tarziu va avea derby si in campionat, cu CFR Cluj, in etapa a 24-a din Superliga. Astazi, oficialii ros-albastrilor au anuntat punerea in vanzare a biletelor pentru duelul cu echipa lui Dan Petrescu.FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, 2 februarie, ... citește toată știrea