FCSB a pus ochii pe alt jucator de la Farul * MM Stoica nu s-a ascuns: "A iesit in evidenta"

Articol de GSP - Publicat sambata, 24 septembrie 2022, 13:15 / Actualizat sambata, 24 septembrie 2022 14:01Agentul de jucatori Ioan Becali (70 de ani) il lauda pe Sebastian Borza, tanarul fotbalist al celor de la Farul Constanta, in varsta de doar16 ani, despre care spune ca ar fi deja in vizorul altor cluburi.Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, s-a declarat impresionat de fundasul stanga al dobrogenilor.Sebastian Borza a debutat in acest sezon la Farul in Liga 1, iar ... citeste toata stirea