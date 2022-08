FCSB a vandut un jucator in Macedonia de Nord * Mijlocasul, prezentat la noua echipa

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 16:47 / Actualizat luni, 15 august 2022 16:55FCSB l-a vandut pe Jorgo Papuli, un mijlocas defensiv care a jucat la echipa a doua a clubului ros-albastru in ultimul an si jumatate.Mijlocasul nord-macedonean s-a intors in tara natala, unde a semnat cu Vardar Skopje.FCSB - VIKINGUEFA a blocat vanzarea biletelor pentru meciul FCSB - Viking, de joi! Cel mai negru scenariu: play-off cu Arena Nationala goala!Jorgo Populi, mijocasul de la FCSB 2, ... citeste toata stirea