FCSB a vrut sa transfere un atacant trecut prin Premier League: "Era genul lui Thereau"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 23 martie 2024, 15:01 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 16:15Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a vorbit si despre posibila achizitie a lui Jamie Reid, internationalul nord-irlandez de la Stevenage care a deschis scorul in amicalul cu Romania (1-1).Jamie Reid a deschis scorul vineri seara, pe Arena Nationala, in amicalul cu Romania (1-1), chiar la debutul in nationala Irlandei de Nord.MECI AMICALFCSB, ... citește toată știrea